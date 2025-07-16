Госдуме предложили штрафовать холостяков, если они больше трех месяцев не были на свиданиях

Депутатам Госдумы предложили создать "черный список" холостяков, которые не хотят вступать в отношения с женщинами. Их можно штрафовать или отправлять в армию, считают некие неназванные общественники, обратившиеся к главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной, пишет портал "Страсти".

Активисты считают, что неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток завести семью, надо ставить на учет. Если мужчина в течение трех месяцев не встречается с девушками, ему нужно назначать принудительные работы.

Если же после трех свиданий "отсутствует прогресс", то мужчину надо отправлять "служить Родине".

В самой Госдуме отправлять россиян в армию за не сложившуюся личную жизнь еще не додумались, но уже неоднократно предлагали ввести налог для бездетных граждан. Например, депутат от "Единой России" Андрей Гурулев говорил: "Кто должен оказывать поддержку человеку в старости, который прожил всю жизнь для себя, не оставив потомства? Государство, правда же? Когда ты будешь немощный. Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей".