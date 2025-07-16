В Свердловской и Ярославской областях задержаны пособники работников мошеннических call-центров Украины

В двух регионах "накрыли" предполагаемых пособников сотрудников украинских call-центров: шестеро людей использовали информационную инфраструктуру, через которую в Россию проходили мошеннические звонки с территории Украины. Делалось это с помощью GSM-шлюзов или СИМ-боксов.

Работу call-центров курировали украинские спецслужбы, а похищенные деньги шли на нужды армии Украины. Украинская сторона в качестве пособников в России привлекла администраторов СИМ-боксов, продавцов, покупателей и курьеров по доставке данных устройств, и других людей, среди которых есть дропперы – люди, через банковские карты которых выводили похищенные деньги.

"Работа" предполагаемых преступников предотвращена в Свердловской и Ярославкой областях. Началось расследование, сообщает центр общественных связей ФСБ России.