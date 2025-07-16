В Екатеринбурге у фестиваля "Энергия РМК" появился Telegram-канал

У фестиваля "Энергия РМК", который уже через месяц пройдет в Екатеринбурге, появился свой канал в Telegram.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, подписаться на канал можно по этой ссылке. Там можно будет первыми узнавать новости праздника, который пройдет в День города 16 и 17 августа на улице Архангела Михаила. Скоро в канале расскажут, какая уникальная техника со знаменитого ралли "Дакар" появится на фестивале.

"Энергия РМК" – это фестиваль спорта, музыки и активного образа жизни от Русской медной компании и направлений, которые она развивает. Накануне стала известна программа мероприятий.