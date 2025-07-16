Россияне заплатят штраф 50 тысяч рублей за передачу телефонного номера другим лицам

Россиянам придется заплатить штраф в 50 тыс. руб. в случае "незаконной передачи абонентского номера [телефона] другому лицу в обход договора об услугах связи". Штраф приличный – до 50 тыс. руб. для физических лиц, до 100 тыс. руб. для ИП и до 200 тыс. руб. для юридических лиц. Соответствующие поправки одобрил накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Они вносятся ко второму чтению в законопроект о штрафах в транспортно-экспедиционной сфере.

В комитете отметили, что передача номера для личных целей не будет считаться административным правонарушением. Что касается юрлиц, то штрафы будут начисляться за предоставление связи лицам, не работающим у них.