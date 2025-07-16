Взрыв газа в доме под Новосибирском: один пострадавший, двух человек ищут

В поселке Красный Яр под Новосибирском в двухэтажном жилом доме взорвался газ. Взрывной волной снесло стены одной из квартир, из-за этого накренилась крыша.

Местные СМИ сообщают о госпитализации одной пострадавшей. Причины взрыва пока не ясны. Жителей других квартир в доме эвакуировали.

"По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире 2-этажного кирпичного дома. Возгорания не последовало. Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. По оперативным данным, пострадавшую женщину осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека", - сообщили в МЧС.