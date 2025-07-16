Курскую область готовят к выборам очередного губернатора

Курскую область снова готовят к губернаторским выборам.

В августе прошлого года председатель ЦИК России Элла Памфилова убеждала общественность в том, что несмотря на сложное прифронтовое положение "у жителей Курской области есть запрос на проведение выборов главы региона". На тот момент "перемещенными" были около 10% населения региона, в ходе выборов применялось так называемое "голосование на пеньках", а самое главное – избранного губернатора меньше чем через полгода арестовали по делу о хищениях.

Спустя еще полгода курянам снова предлагается выбрать губернатора. Накануне в область приехал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"Наш абсолютный и безоговорочный приоритет – безопасность избирательного процесса. Безопасность избирателей, организаторов выборов и самого процесса голосования является основополагающим условием для проведения выборов любого уровня в России и, особенно, в приграничных районах", - заявил представитель ЦИК.

Сейчас обсуждается организация работы избирательных комиссий в случае обстрелов и в пунктах размещения беженцев. Но при этом перенос выборов не рассматривается.