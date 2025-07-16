На Урале с детсада требовали 2 млн рублей за применение силы к ребенку. Суд взыскал 20 тысяч

На Среднем Урале суд взыскал с детского сада компенсацию в пользу ребенка. Его мать требовала с учреждения миллионы рублей.

Читайте также: В Верхней Пышме частный детсад заплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, жительница Краснотурьинска заявила, что в январе этого года на территории детсада воспитатель схватила за руку и толкнула ее сына. А в июле прошлого года якобы другой воспитатель причинил ребенку боль и нравственные страдания. Женщина просила взыскать с дошкольного учреждения 2 млн рублей.

Представитель детсада настаивал на отказе в удовлетворении иска, считая недоказанным применение силы к ребенку. Однако суд счел эти доводы необоснованными, так как они опровергались представленными видеозаписями. При определении размера компенсации был учтен характер причиненных страданий, степень вины ответчика и отсутствие тяжких последствий для мальчика. Также суд принял во внимание небрежное отношение детсада к безопасности воспитанников.

В итоге с учреждения в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в 20 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу.