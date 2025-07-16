В России быстро растет заболеваемость менингококком, особенно – среди мигрантов

В Госдуме призвали обязать работодателей, у которых трудятся мигранты, прививать сотрудников от менингококковой инфекции. Заболеваемость этой опасной болезнью в России растет, причем если раньше она распространялась преимущественно в детских садах и школах, то теперь заболевших много и среди взрослых, причем в этом случае высок риск летального исхода, отмечают в комитете ГД по охране здоровья.

По данным комитета, за первые пять месяцев 2025 года в России выявлено 1266 случаев заражения, 948 из них – у взрослых. Это рост на 260% по сравнению с тем же периодом 2024 года, передает "Коммерсант". Половина выявленных случаев приходится на Москву.

Менингококковая инфекция распространяется бактериями Neisseria meningitidis. Среди возможных последствий болезни: тяжелые поражения головного мозга, острая недостаточность надпочечников, глухота, эпилепсия и другие состояния, приводящие к инвалидности и даже смерти. Тяжелые осложнения возникают в 20-30% случаев.

До сих пор основной группой риска были дети в возрасте до пяти лет. Инфекция быстро распространяется в закрытых коллективах, таких как детсадовские группы. Статистка показывает, что в 2020-м году произошло резкое снижение заболеваемости – благодаря мерам дистанцирования в период пандемии. Но затем рост продолжился.

Летальность менингококковой инфекции составляет 15%.

При этом сокращается иммунизация: число привитых сократилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 году. Издание отмечает, что вакцинация от менингококка не включена в национальный календарь прививок – это значит, что ее не делают за счет ОМС.

Эксперты-медики говорят, что вакцинация среди мигрантов может и не оказать большого эффекта, поскольку мигранты – постоянно меняющаяся группа, потоки людей не дают сформироваться устойчивому групповому иммунитету.