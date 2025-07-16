16 Июля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним урегулирование конфликта на Украине – источник

Президент России Владимир Путин намерен продолжать военные действия на Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, не обращая внимания на угрозы Дональда Трампа об ужесточении санкций. При этом территориальные требования могут расширяться по мере продвижения российских войск, пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По словам источников, Путин считает, что экономика и армия России достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные санкции Запада.

"Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он продолжит до тех пор, пока не добьется желаемого", — сообщил один из источников.

По словам источника, несмотря на несколько телефонных разговоров Трампа и Путина, а также визиты в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, российский лидер считает, что детального обсуждения основ мирного плана не проводилось.

"Путин ценит отношения с Трампом и провел хорошие переговоры с Уиткоффом, но интересы России превыше всего", — добавил источник.

Теги: владимир путин, конфликт на украине, сша


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