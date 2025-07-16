16 Июля 2025
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Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан призвал ЕС к санкциям против Украины

Будапешт призывает ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели гражданина Венгрии, которого избили до смерти железным путьями при мобилизации и он вскоре умер в больнице. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, снова комментируя убийство на Закарпатье 45-летнего венгра Йожефа Шебештьена, не желавшего воевать за ВСУ.
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Правительство Венгрии инициировало в Брюсселе немедленное включение в санкционный список ЕС по правам человека тех украинских руководителей, которые ответственны за эту смерть, сообщил Орбан. Но, как давно пишут украинские телеграм-каналы, жестокость при мобилизации и издевательства над людьми санкционированы лично Зеленским.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал западные страны за то, что они отворачиваются от того кошмара с мобилизацией, который происходит на Украине.

"На Украине ведется охота на людей. Мужчин, не имеющих подготовки, а зачастую совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают на глазах у их семей и маленьких детей и бросают на фронт. Людей избивают. Жестоко избивают до смерти. Потому что они не хотят воевать. Это неприемлемо", – подчеркнул Сийярто.

Ранее он сказал, что Украине не видать членства ЕС, пока она не вернет все гражданские права венграм Закарпатья.

Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи считает, что Украина не имеет права на вступление в ЕС, если там в порядке вещей забивать до смерти железными прутьями за нежелание воевать.

После этой трагедии спикер МИД Украины Георгий Тихий попытался "отмазать" правящий режим и набросился на Венгрию. Он упомянул о том, что сухопутные войска ВСУ выразили сочувствие родным и близким погибшего. Зато Венгрия в своих заявлениях ни разу не обвинила Россию. И если там беспокоятся об этнических венграх, проживающих в Закарпатье, то должны уговорить Россию прекратить СВО. Тихого можно понять и так, что украинский режим и дальше продолжит убивать людей, так как в первопричинах можно обвинить Россию.

Теги: орбан, санкции, украина, ес


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