Летевший в Магадан Ми-8 разбился, экипаж погиб

Вертолёт Ми-8, летевший из Охотска в Магадан, найден разрушенным. Прокуратура начала проверку.

Разрушенный вертолёт найден 16 июля в 122 км от посёлка Охотск. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, а также об аэронавигационном обеспечении полетов. Кроме того, управлением Ространснадзора по ДФО организована внеплановая выездная проверка авиакомпании ООО АПК "Взлет", сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. В оперативных службах Дальнего Востока сообщили ТАСС, что экипаж, скорее всего, погиб.

Напомним, на борту вертолета Ми-8, который вылетел из Охотска в Магадан и вовремя не вышел на связь, находились три члена экипажа и двое техников, они летели в столицу региона на ремонтные работы. По прямой от Охотска до Магадана около 400 км, траектория движения проходит по побережью и частично над морем.