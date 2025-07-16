Нет зерна: в регионах начали уничтожать кур-несушек

В России фермеры массово уничтожают кур-несушек.

Это связано с падением цен на яйца и снижение рентабельности бизнеса. Представители отрасли заявили о серьезных убытках.

В Удмуртии 3 тыс. несушек были выброшены на улицу. Неизвестные разгрузили фуру с курами на территории фермы, где нет ни помещений для содержания птицы, ни ограждений. Несушки разбежались по ближайшему населенному пункту и начали гибнуть от голода.

В Краснодарском крае скандал произошел на Новомышастовской птицефабрике, где на грани гибели из-за отсутствия корма оказалось около 150 тыс. кур. Причиной этому стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Это парализовало закупки кормов и выплату зарплат сотрудникам.

В итоге несушки стали есть друг друга, что привело к гибели некоторого количества птиц. Хотя проблемы на птицефабрике начались еще несколько лет назад, она продолжает работать. В ассоциации "Народный фермер" подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности.

В Минсельхозе готовят меры по выправлению ценовой ситуации, при этом о фактах сокращения поголовья ведомство не знает, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что ритейлеры недосчитаются 100 млрд рублей из-за сдерживания цен на яйца.