Командующий Северным флотом: ВМФ России нужны атомные авианосцы

Российскому Военно-морскому флоту нужны атомные авианосцы.

Как сообщил командующий Северным флотом (1999 – 2001 годы) адмирал Вячеслав Попов, судьба единственного авианосца "Адмирал Кузнецов" требует большой и профессиональной дискуссии. Так он отреагировал на сообщения о том, что Минобороны РФ может отказаться от восстановления тяжелого авианесущего крейсера, и его ремонт и модернизация приостановлены.

Попов считает, что нужны атомные авианосцы: как минимум, один на Тихоокеанском флоте, другой на Северном, а может и на Юге. По его словам, это зависит от оценки угроз. Такие корабли в составе ударных группировок могли бы эффективно действовать в региональных конфликтах, по примеру Украины. При этом авианосцы и корабли охранения станут большой мишенью для средств поражения в глобальной войне.

Что касается "Адмирала Кузнецова", то командующий напомнил о том, что в ремонт и модернизацию корабля уже вложены миллиарды рублей с 2017 года. Кроме того, в случае утилизации авианосца потеряется школа обучения летчиков-палубников, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в ближайшее время представители ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации примут решение о судьбе судна "Адмирал Кузнецов". По словам экспертов, морально и физически авианосец могут списать и отправить на утилизацию.