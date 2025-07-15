Депутат, назвавший Югру "родиной узбеков" отказался от мандата

Депутат окружной думы Халид Таги-Заде, назвавший Югру "родиной узбеков", отказался от мандата. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает "Муксун".

В соцсетях депутат опубликовал "сторис" с песней Валерия Кипелова "Я свободен". Рассмотреть решение в думе должны в ближайшие дни — заочно.

Отметим, что прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа ранее не нашла нарушений в заявлении депутата. В отношении парламентария были применены меры, касающиеся правил нарушения депутатской этики. По результатам проверки, депутата лишили должности заместителя председателя комиссии и статуса работы на постоянной основе. Сам депутат заявлял, что считает это решение несправедливым.