Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом в Тюмени

Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом "Тойота Хайс", который опрокинулся сегодня на 386-м километре Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Автобус ехал из Ханты-Мансийска в Уфу. Предварительно, 39-летний водитель, житель республики Башкортостан, не справился с управлением автомобиля. Транспорт опрокинулся. Водитель не пострадал.

В аварии погиб 48-летний пассажир. Три человека были травмированы: 62-летняя пассажирка и двое мужчин - 47 и 52-х лет. Они госпитализированы. Последние два часа движение осуществлялось в реверсивном режиме. Сейчас оно восстановлено.

Обстоятельства ДТП выясняются.