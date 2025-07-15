15 Июля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на установочном совещании поставил задачи по созданию в Костромской области эндокринологического центра

Создание эндокринологического центра в Костроме – важный шаг для развития специализированной медицинской помощи в регионе, считают специалисты сферы медицины. Главной задачей центра станет координация медпомощи пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, остеопорозом, ожирением и другими эндокринными патологиями.

Центр создадут на базе областной клинической больницы.

Важно отметить, что на подготовку помещений и оснащение современным оборудованием из федерального бюджета регион привлечет более 200 миллионов рублей. Проект уже поддержал министр финансов Антон Силуанов.

Директор департамента здравоохранения Николай Гирин доложил, что медико-техническое задание специалистами уже сформировано. Также предстоит сформировать дополнительный кадровый состав.

На базе учреждения планируется сформировать расширенную инструментально-диагностическую базу, включая оборудование для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Сергей Ситников поручил медикам и профильным органам власти проанализировать потребности, чтобы исключить дублирование медицинских услуг, которые сегодня могут оказывать в других отделениях областной больницы. Также поручено доработать перечень оборудования, чтобы внедрять новые специализированные методы лечения, которых ранее не было в регионе.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор поставил задачу закупку оборудования проводить уже сейчас, до подорожания цен.

«Эндокринологический центр не должен стать просто расширенной поликлиникой – важно изменить содержание работы. Нужно усилить центр лечебными методиками, добавить физиотерапию, массажные процедуры. Центр должен стать полноценным учреждением, а не просто диагностическим звеном. Важно продумать всю систему, чтобы пациенты получали реальную помощь», – подчеркнул Сергей Ситников.

Глава региона потребовал заранее подготовиться к конкурсным процедурам, чтобы провести торги сразу при поступлении средств. Впоследствии - строго следить за сроками исполнения контракта.

(2025)|Фото: adm44.ru

В Костромской области уже имеется успешный опыт профильных медицинских объединений на базе областной больницы.

В частности, по инициативе губернатора Сергея Ситникова был создан региональный сосудистый центр, внедрены первые виды высокотехнологичных операций по спасению пациентов с поражениями сердца и головного мозга. Подразделение объединило нескольких отделений и служб, помощь здесь оказывают в режиме 24/7. Успехи региона в развитии сердечно-сосудистой службы неоднократно отмечали специалисты всероссийского уровня.

Теги: сергей ситников, эндокринологический центр, медицина, федеральные средства


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