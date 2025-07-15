435 вологжан получили бесплатную юридическую помощь в рамках государственного юрбюро

В Вологодской области подвели итоги работы Государственного юридического бюро за первое полугодие 2025 года.

«Продолжаем оказывать системную помощь участникам Специальной военной операции, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам. Предоставляем бесплатные юридические услуги более 30 льготным категориям граждан. С начала этого года специалисты Госюрбюро составили порядка 90 правовых документов, проконсультировали свыше 340 жителей по интересующим вопросам и совершили более 40 выездов в муниципалитеты. Шаг за шагом улучшаем доступность и качество социальных услуг на всей территории региона», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Обратиться к специалистам Государственного юридического бюро можно за получением правовых консультаций, помощью по составлению документов и представлению интересов в судах и государственных органах. В том числе проводятся приемы по вопросам защиты прав участников СВО, социального обеспечения, семейного и жилищного законодательства – в 2025 году по этим темам обратились больше всего вологжан.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 8, каб. 419. Записаться можно: • по телефону +7 (8172) 23-02-54 (добавочные номера 3171, 3172, 3173); • через группу бюро ВКонтакте;

• на региональном портале Госуслуг.

Государственное юридическое бюро было создано по инициативе Губернатора Георгия Филимонова и стало первым комплексным центром по оказанию бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан в Вологодской области.