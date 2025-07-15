В Петербурге вступили в силу требования к внешнему виду курьеров

В Санкт-Петербурге с 15 июля вступило в силу распоряжение комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду курьеров. Документ также касается транспорта и идентификационных номеров доставщиков.

Что теперь обязаны делать курьеры:

- иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве;

- иметь читаемый идентификационный номер на одежде, сумке и транспортном средстве;

- исключить присутствие на транспортном средстве элементов, препятствующих распознаванию идентификационных номеров.

Ранее администрация города опубликовала список запретных для курьеров на электросамокатах и велосипедах зон. "Это участки улично-дорожной сети с высоким пешеходным трафиком, располагающиеся в основном в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга, а также парки и зоны зеленых насаждений", - сообщили в комитете по транспорту.