В Тюменской области опрокинулся микроавтобус с пассажирами, следовавший из Ханты-Мансийска в Уфу

В Тюменской области на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск на 386-м километре опрокинулся микроавтобус "Тойота" с пассажирами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В автомобиле ехали водитель и восемь пассажиров. Один пассажир погиб, еще трое получили ранения.

Микроавтобус следовал из Ханты-Мансийска в Уфу. Из-за ДТП полностью ограничено движение на трассе. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, соединяющей юг и северные регионы большой Тюменской области.