В Бразилии ответили на указ Трампа о пошлинах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Бразилии.

Глава государства подписал указ, которым ввел в действие закон об экономической взаимности. Документ определяет, в каких случаях и каким образом правительство может отреагировать на односторонние меры, принятые странами или экономическими блоками, которые негативно сказываются на международной конкурентоспособности Бразилии, пишет РБК.

Ранее Трамп ввёл торговые пошлины в 50% на товары из Бразилии. Письмо об этом от имени Белого дома направлено 9 июля. Закон будет приведён в действие 1 августа.