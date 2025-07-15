15 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Более 1 000 детей Тюменской области познакомят с деятельностью спасателей

Более 1 000 детей Тюменской области познакомят с деятельностью спасателей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области стартовал комплексный межлагерный проект по формированию интереса к профессиям спасателя "Герои рядом". Он реализуется Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

В инициативе принимают участие 15 загородных лагерей и центров региона, а общий охват проекта составит свыше 1 000 детей.

В программе: творческие конкурсы, соревнования по пожарно-прикладному спорту, серия онлайн-занятий, решение кейсов по теме безопасности.

"Проект "Герои рядом" — это возможность для подростков не только прикоснуться к профессии спасателя, но и ощутить, как важно быть тем, кто умеет действовать, помогать и брать ответственность. Наш проект о мужестве, готовности быть рядом и о выборе, который может изменить чью-то жизнь. Символично, что он проходит в Год защитников Отечества в России, Год героев в Тюменской области и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — ведь именно такие примеры служения, сплоченности и готовности к подвигу становятся основой для формирования гражданской позиции подрастающего поколения", - заявил президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Финальная часть проекта состоится в конце августа в городе Тюмени на площадке мультицентра "Контора пароходства" в формате интерактивной площадки с выставкой лучших работ.

Теги: спасатели, Герои рядом, Мы вместе


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