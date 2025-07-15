В Екатеринбурге накрыли притон с вебкам-студией

В Екатеринбурге силовики накрыли притон с проститутками и вебкам-студией. Об этом рассказал член Общественной палаты города, руководитель мониторинговой группы "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

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Как сообщил он в своем Telegram-канале, притон находился в доме №6 на улице Восточной, здесь же работала и известная вебкам-студия. Внутри было несколько комнат, оборудованных под прием посетителей, а также комната для персонала.

По данным Чукреева, притон искал клиентов на городском сайте по оказанию интим-услуг: девушки выкладывали на нем свои анкеты с указанием прайса и цен за допуслуги. Тариф зависел от возраста, внешности и телосложения. В итоге клиент созванивался с понравившейся дамой и приезжал по адресу.

После того, как туда нагрянули правоохранители, всех девушек увезли в отдел полиции. На секс-работниц составили административные протоколы за занятие проституцией, их работодателю грозит уже уголовная ответственность.

"Сейчас силовики изучают телефон администратора, с которого велась админка сайта. Там же обнаружена и огромная база клиентов", - добавил Дмитрий Чукреев.

Напомним, что в мае в Екатеринбурге накрыли вебкам-студию в подвале жилого дома.