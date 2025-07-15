"Произнес бы он такие слова о Чечне": на ведущего "Умников и умниц" обиделись в Липецке

В Липецке возмутились словами профессора МГИМО и по совместительству ведущего программы "Умники и умницы" Юрия Вяземского. В эфире тамбовского телеканала он сначала сказал фразу "Если ты дурак - живи в Липецке", а затем и вовсе призвал тамбовчан (Вяземский и сам из Тамбова) "вернуть" Липецк в административное подчинение, поскольку, как напомнил ведущий передачи, когда-то соседний город был всего лишь частью Тамбовской губернии. Вяземский также отметил, что его не интересует мнение жителей Липецка по поводу таких высказываний, поскольку в его передаче нет никого из этого города.

Липецкий депутат Никита Кичапин счел, что высказывания Вяземского оскорбительны и вполне являются поводом для судебного иска и для того, чтобы "отменить" известного телеведущего.

"Если бы он произнес такие слова в адрес Чечни, то его бы уже погрузили в багажник и везли бы туда", - сказал парламентарий в интервью изданию "Подъем". Кичапин написал письмо руководству Первого канала с предложением убрать из эфира передачу Вяземского, пока тот не извинится.

Отметим, что на текущий момент население Липецка почти в два раза превосходит население Тамбова. А в национальном инвестиционном рейтинге Липецкая область занимает восьмое место, тогда как Тамбовская область вообще не входит в топ лидеров.