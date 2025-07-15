Георгий Филимонов сообщил о начале ремонтных работ автодороги Новленское – Вотча в Вологодском округе

Завершить работы на этой трассе планируется к концу октября 2025 года.

«Это востребованный и важный путь для населения. Ежедневно дорогой пользуются около 1500 местных жителей и более тысячи дачников. Маршрут связывает село Новленское с близлежащими деревнями и районным центром, а также имеет выход к федеральной трассе А-119 Вологда – Медвежьегорск. Совсем скоро дорожное полотно преобразится и можно будет без препятствий добираться до школы, больницы, работы, к родным», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На всем протяжении автодороги – 13,3 километра – специалисты заменят дорожное покрытие, систему водоотводных сооружений и укрепят обочины. Также в планах – обустроить четыре пешеходных перехода и шесть автобусных остановок с автопавильонами, установить 262 дорожных знака и 1,1 километра барьерного ограждения.

Ремонт трассы Новленское – Вотча проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован Президентом. Общая стоимость проекта составляет 476,7 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Ранее в Вологодском округе преобразились еще два дорожных участка. Речь идет об автодороге Майский – Нагорское – Ермолово – Никулино, связывающей одноименные населенные пункты, и М-8 – разъезд 515 километр, ведущей к деревням Шульгино и Ободаево. Ремонт провели в рамках проекта «Сельский асфальт», который был запущен по инициативе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.