Трамп не заинтересован в санкциях против России

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Конгресс не рассматривать законопроект сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций в отношении России.

Причина – Трамп не заинтересован в его реализации, приводит РИА Новости публикацию Time, которое ссылается на источник.

Ранее Грэм* внёс законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

* внесён в РФ в список террористов и экстремистов