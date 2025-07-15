В Госдуме предложили запретить мигрантам отправлять домой больше, чем они зарабатывают

В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить мигрантам переводить за рубеж деньги больше официальной зарплаты.

По мнению лидера фракции "Новые люди" Алексея Нечаева, замруководителя фракции Сарданы Авксентьевой и депутата Владимира Плякина, действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за соответствием объемов переводимых мигрантами средств их официальным доходам.

Это создает условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы Российской Федерации, что негативно сказывается на экономической и социальной безопасности страны, считают политики. Своё мнение они оформили в письмо и отправили его главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, документ есть у ТАСС.