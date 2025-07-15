В Кремле предложили дождаться оценки Путиным слов Трампа о пошлинах

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, одно из которых касалось введения пошлин.

"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует. Не хотел бы забегать вперед. Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Напомним, Трамп встретился с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Во время разговора политик выдвинул ультиматум по урегулированию на Украине. По его словам, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию, будут введены вторичные пошлины в отношении России на уровне примерно 100%.