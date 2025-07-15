Председатель думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки досрочно сложил полномочия

Председатель думы Пыть-Яха Дмитрий Уреки досрочно сложил полномочия. Информация об этом опубликована на странице городской думы в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 14 июля, на 67 заседании городской думы. Полномочия прекращаются с сегодняшнего дня.

Сообщается, что он оставляет свой пост по собственному желанию.

По данным "Муксун", отставка якобы может быть связана с интересом силовиков. Издание сообщает, что весной горожане пожаловались Руслану Кухаруку на пенсии чиновников, которые оказались "ненамного ниже, чем у Путина". В центре скандала тогда оказался и Уреки, поскольку именно дума принимала решение об огромных выплатах. В итоге в Пыть-Ях даже приезжал губернатор Руслан Кухарук. На фоне этого свою должность оставил экс-мэр Дмитрий Горбунов, а в городе заговорили о демонтаже старых элит.