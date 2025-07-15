Евгений Солнцев провел личный прием оренбуржцев

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев провел прием жителей региона и помог решить несколько наболевших вопросов, с которыми к нему обратились оренбуржцы.

Так, глава Оренбуржья поручил решить вопрос с водоснабжением нескольких улиц села Нежинка в рамках областной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в следующем году. Врио губернатора отметил, что нужно будет проложить водовод протяженностью 3 570 метров, чтобы обеспечить почти 800 человек, которые проживают на 256 земельных участках, качественным водоснабжением.

Еще один вопрос касался некачественного водоснабжения в поселке Красногвардеец Бузулукского района - много обращений поступило в комментарии Telegram-канала главы региона. Сельчане в режиме ВКС обратились на личный прием. "Дал поручение, чтобы средства на мероприятия по обеспечению жителей посёлка качественной питьевой водой были предусмотрены в областном бюджете на 2026 год", - подчеркнул врио губернатора.

К главе региона обратился параспортсмен Семен Картузов, входящий в десятку лучших спортсменов Оренбургской области по адаптивной физкультуре и спорту. Картузов тренирует детей с ограниченными возможностями здоровья. Завоевал две серебряные и бронзовую медали на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел на днях в Чебоксарах. Спортсмену нужен новый модульный протез. "Поручил профильным министерствам изыскать средства на изготовление индивидуального спортивного протеза", - отметил Солнцев.

Орчане задали вопрос по школе № 88, которая нуждается в ремонте. Из областного бюджета на эти цели будут выделены более 153 млн рублей.

"Прямой диалог всегда эффективнее для решения проблем – и масштабных, и важных для конкретного человека. Не все запросы простые, некоторые требуют серьезной проработки. Поручения коллегам дал, буду лично держать на контроле результат выполнения", - заявил Евгений Солнцев по итогу работы с обращениями жителей региона.