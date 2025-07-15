Евгений Солнцев провел личный прием оренбуржцев

15 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Оренбургская область
Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

Евгений Солнцев провел личный прием оренбуржцев

Глава Оренбургской области Евгений Солнцев провел прием жителей региона и помог решить несколько наболевших вопросов, с которыми к нему обратились оренбуржцы.

Так, глава Оренбуржья поручил решить вопрос с водоснабжением нескольких улиц села Нежинка в рамках областной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в следующем году. Врио губернатора отметил, что нужно будет проложить водовод протяженностью 3 570 метров, чтобы обеспечить почти 800 человек, которые проживают на 256 земельных участках, качественным водоснабжением.

Евгений Солнцев(2025)|Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

Еще один вопрос касался некачественного водоснабжения в поселке Красногвардеец Бузулукского района - много обращений поступило в комментарии Telegram-канала главы региона. Сельчане в режиме ВКС обратились на личный прием. "Дал поручение, чтобы средства на мероприятия по обеспечению жителей посёлка качественной питьевой водой были предусмотрены в областном бюджете на 2026 год", - подчеркнул врио губернатора.

Евгений Солнцев(2025)|Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

К главе региона обратился параспортсмен Семен Картузов, входящий в десятку лучших спортсменов Оренбургской области по адаптивной физкультуре и спорту. Картузов тренирует детей с ограниченными возможностями здоровья. Завоевал две серебряные и бронзовую медали на чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел на днях в Чебоксарах. Спортсмену нужен новый модульный протез. "Поручил профильным министерствам изыскать средства на изготовление индивидуального спортивного протеза", - отметил Солнцев.

Евгений Солнцев(2025)|Фото: Официальный канал врио губернатора Оренбургской области

Орчане задали вопрос по школе № 88, которая нуждается в ремонте. Из областного бюджета на эти цели будут выделены более 153 млн рублей.

"Прямой диалог всегда эффективнее для решения проблем – и масштабных, и важных для конкретного человека. Не все запросы простые, некоторые требуют серьезной проработки. Поручения коллегам дал, буду лично держать на контроле результат выполнения", - заявил Евгений Солнцев по итогу работы с обращениями жителей региона.

Теги: Евгений Солнцев, прием, личные вопросы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети