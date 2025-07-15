В Краснодаре сына погибшего воина опека собирается отобрать у бабушки и сдать в детдом

В Краснодаре восьмилетнего мальчика, чей отец геройски погиб на фронте, опека собирается отобрать у бабушки и сдать в детдом. После скандала в ситуацию вмешался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Отец мальчика погиб в 2023 году, когда ценой своей жизни спас шестерых бойцов. Но его тело так и не смогли эвакуировать. А в июне 2025 года трагически погибла в результате несчастного случая мать мальчика. Опека отказывает бабушке оформить над внуком постоянную опеку, так как им нужно свидетельство о смерти отца, а он формально до сих пор числится без вести пропавшим. Притом что два сослуживца погибшего героя дали письменные показания о его смерти. Но органам опеки этого мало, они настаивают на том, что отец мальчика просто "исчез", поэтому у бабушки нет прав на воспитание внука.

Необходимо, чтобы суд признал отца ребенка погибшим, тогда бабушка сможет оформить постоянную опеку. Но опека угрожает: если бабушка в течение месяца не оформит нужные документы, они придут и заберут его силой в детский дом.

Председатель СК России поручил провести проверку и доложить о результатах.



