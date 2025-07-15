В Москве появится оранжерея с тропическими растениями

На территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется оранжерея с тропическими и субтропическими растениями. Её площадь составит 330 "квадратов".

Оранжерея станет частью первого в России биокластера. Там будут проводить экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Оранжерея появится в южной части сквера на пересечении Хованской улицы и кольцевой дороги. Откроют её в 2026 г.

"Оранжерея объединит выставочную и научно-просветительскую функции. Под стеклянным куполом высадят десятки видов растений, в том числе уникальных", - цитирует портал администрации Москвы вице-мэра Наталью Сергунину.