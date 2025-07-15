15 Июля 2025
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Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Орбан призвал ЕС выступить против принудительной мобилизации на Украине

Венгрия требует, чтобы страны ЕС выступили против принудительной мобилизации на Украине, которая попирает все нормы законности и человеческих отношений. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, упомянув убийство на Закарпатье венгра Йожефа Шебештьена, не желавшего воевать за ВСУ.
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Как сообщалось, 45-летнего Шебештьена, у которого было двойное гражданство - Украины и Венгрии, украинские военкомы пытались мобилизовать и избили до полусмерти железными прутьями. А членам семьи сказали, что с ним все в порядке. В результате он вскоре умер в больнице от полученных травм. Госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи сказал, что официальные лица страны, которая стремится в ЕС, не могут забивать людей до смерти железными прутьями за отказ от участия в боевых действиях.

"Нельзя говорить о готовности Украины к членству в ЕС, а на следующий день хоронить людей, которых забили до смерти во время принудительного призыва", - подчеркнул Орбан.

Тем более погибший имел гражданство страны-члена ЕС. Но Европа молчит. А вот Венгрия отслеживает случаи призыва венгров и знает, сколько из них погибли, сколько остались сиротами, оказывая помощь пострадавшим семьям, добавил Орбан.

Издевательство над людьми на Украине при мобилизации достигло таких масштабов, что на прошлой неделе комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти осудил украинский режим. Пытки и смерти во время мобилизации - это недопустимо. Он призвал ввести независимый контроль за мобилизацией, включая возможность посещения мест, где держат отловленных людей. Но Киев на это не идет.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". Они включают в себя "избиения, жестокие задержания, отказ в доступе к адвокату, содержание без связи с внешним миром, мобилизацию лиц с инвалидностью и другие недопустимые действия". Депутат Рады Егор Чернев ранее заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

Теги: украина, мобилизация, орбан


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