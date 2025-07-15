Штрафы водителям автобусов за разговоры по телефону предлагают увеличить в 10 раз

Водителей общественного транспорта, которые говорят по телефону во время движения, нужно штрафовать не на 1,5 тысячи рублей, как сейчас, а на 15 тысяч. Так считает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев, который направил обращение в департамент госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта.

Он отмечает, что водители автобусов отвечают за жизнь и здоровье людей, но некоторые относятся к этому безответственно. А в результате происходят ДТП. Около 70% таких ДТП случаются с автобусами. Нынешний размер штрафа - это не штраф, водители на него не реагируют. А автопарки из-за нехватки работников при поступлении жалоб ограничиваются предупреждением, говорит депутат. В итоге ничего не меняется.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что норма запрета разговоров по телефону устарела еще на момент ее принятия, так как писать сообщения или делать другие действия в телефоне не запрещено, а разговаривать - запрещено. Хотя разговор менее опасен, чем просмотр роликов или переписка в мессенджере. Поэтому нужно детально продумать, что более или менее опасно, а уже потом вводить новые или ужесточать существующие нормы.

