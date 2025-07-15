В Госдуме призвали создать систему "миграции" каналов из Telegram в Max

В мессенджере Max нужно предусмотреть возможность переноса (дублирования) контента из каналов в других сервисах (главным образом, конечно, из Telegram), считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Ранее стало известно, что мессенджер Max начал тестирование функции публичных каналов, пока их всего 50. Осенью разработчики планируют запустить возможность вести каналы для всех.

Горелкин предлагает "внедрить систему миграции из Telegram". "Чтобы пользователи могли и контент перенести, и сохранить за собой публичную ссылку. К тому же, осенью MAX наверняка столкнется с проблемой поддельных каналов, и для ее решения эта система тоже может пригодиться", - считает депутат (к слову, в сети уже появились сообщения о "дублировании" в Max каналов из Telegram, авторы которых согласия на такое не давали. Впрочем, после жалоб "дубликаты" были удалены).

Горелкин вспомнил о некой российской соцсети LOOKY, разработчики которой упростили пользователям "миграцию" из Instagram* (что, впрочем, как видно, не сильно помогло сервису в обретении популярности).

*соцсеть принадлежит компании Meta, которую российский суд признал экстремистской организации и запретил в РФ