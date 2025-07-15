15 Июля 2025
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Фото: Олег Коровяков

В день рождения Екатеринбурга пройдет масштабный фестиваль "Энергия РМК"

Русская медная компания отметит день рождения Екатеринбурга масштабным фестивалем "Энергия РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, программа праздника рассчитана на два дня – 16 и 17 августа. "Энергия РМК" – это фестиваль спорта, музыки и активного образа жизни от Русской медной компании и направлений, которые она развивает.

Местом проведения станет улица Архангела Михаила. Спортивный квартал – это уникальное место с профессиональной базой для занятий спортом, для активного и здорового образа жизни, отдыха и досуга всей семьи. В дни фестиваля вся улица превратится в большую спортивную площадку для детей и взрослых со сценой, рингом и огромной сценой.

Открытый кубок RCC Extreme в Екатеринбурге(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Открытие пройдет с участием авиации, парашютистов и с парадом спортсменов РМК. В течение двух дней зрителей ждет множество разных активностей. Для гостей праздника состоится мотошоу от FMX13 – это команда мотофристайла, основанная в 2007 году самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером России Алексеем Колесниковым. В ее составе настоящие мастера своего дела, выполняющие головокружительные трюки и выступающие по всему миру.

Отдельная площадка будет посвящена аварийно-спасательному подразделению "РМК Поиск". Его сотрудники удивят интересными мастер-классами, отдельно организуют трассу для квадроциклов и покажут, как работают БПЛА.

Открытый Кубок RCC Extreme Екатеринбург(2025)|Фото: Олег Коровяков

На фестивале также откроется выставка уникальной техники – автомобилей, побеждавших на одном из самых известных международных ралли "Дакар". Все желающие смогут познакомиться с историей легендарных внедорожников и грузовиков и сделать фото.

На нескольких площадках пройдут профессиональные турниры звезд лиг RCC, показательные выступления экстремалов от RCC Extreme, первенство России по велоспорту ВМХ, чемпионат России по роллер-спорту, турниры RCC Padel и многое другое.

Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme(2025)|Фото: Олег Коровяков

Среди хедлайнеров – Леша Свик, Мот, Jah Khalib, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape. Вход на фестиваль бесплатный. По всей улице будут расположены фуд-корты. После Дня города для всех желающих будут работать четыре корта RCC Padel и скейт-парк RCC Extreme.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

На финальной стадии строительства сейчас находится многофункциональный спортивный комплекс. В нем будет большая зона для занятий единоборствами, пилатесом, крупнейший в городе фитнес-зал с зоной кроссфита, рассчитанный на 450 посетителей. Здесь также расположится самый большой в России подземный тир, который будет выполнен в виде стрелковой галереи без колонн. Планируется внедрить мультимедийную систему, чтобы процесс можно было наблюдать на больших экранах, предусматривается возможность прямых трансляций соревнований.

Кубок города Челябинска RCC Extreme(2025)|Фото: Павел Табарчук

Прямо напротив спортивного комплекса уже построен паркинг на 277 машиномест и предусмотрены стоянки для автобусов спортивных команд. На территории паркинга установлены зарядные станции для электромобилей и электроавтобусов.

Для удобства проезда этой зимой было построено примыкание улицы Архангела Михаила к объездной дороге по улице Начдива Онуфриева. Это помогает разгрузить пробку перед перекрестком улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой Речке и Чусовскому тракту.

Свою работу уже больше года ведет Autolab by RCC – детейлинг-центр, автомойка с административным зданием и ресторан Neoni с террасами на крыше. Рядом очистили пруд, укрепили набережную и благоустроили песочный пляж, где установили шезлонги, чтобы этим летом люди могли целыми семьями отдыхать на берегу.

Теги: Энергия РМК, фестиваль, программа, Екатеринбург


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