В день рождения Екатеринбурга пройдет масштабный фестиваль "Энергия РМК"

Русская медная компания отметит день рождения Екатеринбурга масштабным фестивалем "Энергия РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, программа праздника рассчитана на два дня – 16 и 17 августа. "Энергия РМК" – это фестиваль спорта, музыки и активного образа жизни от Русской медной компании и направлений, которые она развивает.

Местом проведения станет улица Архангела Михаила. Спортивный квартал – это уникальное место с профессиональной базой для занятий спортом, для активного и здорового образа жизни, отдыха и досуга всей семьи. В дни фестиваля вся улица превратится в большую спортивную площадку для детей и взрослых со сценой, рингом и огромной сценой.

Открытие пройдет с участием авиации, парашютистов и с парадом спортсменов РМК. В течение двух дней зрителей ждет множество разных активностей. Для гостей праздника состоится мотошоу от FMX13 – это команда мотофристайла, основанная в 2007 году самым титулованным фристайл-мотокросс-райдером России Алексеем Колесниковым. В ее составе настоящие мастера своего дела, выполняющие головокружительные трюки и выступающие по всему миру.

Отдельная площадка будет посвящена аварийно-спасательному подразделению "РМК Поиск". Его сотрудники удивят интересными мастер-классами, отдельно организуют трассу для квадроциклов и покажут, как работают БПЛА.

На фестивале также откроется выставка уникальной техники – автомобилей, побеждавших на одном из самых известных международных ралли "Дакар". Все желающие смогут познакомиться с историей легендарных внедорожников и грузовиков и сделать фото.

На нескольких площадках пройдут профессиональные турниры звезд лиг RCC, показательные выступления экстремалов от RCC Extreme, первенство России по велоспорту ВМХ, чемпионат России по роллер-спорту, турниры RCC Padel и многое другое.

Среди хедлайнеров – Леша Свик, Мот, Jah Khalib, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape. Вход на фестиваль бесплатный. По всей улице будут расположены фуд-корты. После Дня города для всех желающих будут работать четыре корта RCC Padel и скейт-парк RCC Extreme.

На финальной стадии строительства сейчас находится многофункциональный спортивный комплекс. В нем будет большая зона для занятий единоборствами, пилатесом, крупнейший в городе фитнес-зал с зоной кроссфита, рассчитанный на 450 посетителей. Здесь также расположится самый большой в России подземный тир, который будет выполнен в виде стрелковой галереи без колонн. Планируется внедрить мультимедийную систему, чтобы процесс можно было наблюдать на больших экранах, предусматривается возможность прямых трансляций соревнований.

Прямо напротив спортивного комплекса уже построен паркинг на 277 машиномест и предусмотрены стоянки для автобусов спортивных команд. На территории паркинга установлены зарядные станции для электромобилей и электроавтобусов.

Для удобства проезда этой зимой было построено примыкание улицы Архангела Михаила к объездной дороге по улице Начдива Онуфриева. Это помогает разгрузить пробку перед перекрестком улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой Речке и Чусовскому тракту.

Свою работу уже больше года ведет Autolab by RCC – детейлинг-центр, автомойка с административным зданием и ресторан Neoni с террасами на крыше. Рядом очистили пруд, укрепили набережную и благоустроили песочный пляж, где установили шезлонги, чтобы этим летом люди могли целыми семьями отдыхать на берегу.