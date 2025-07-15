Развивать российский мессенджер Max будет "дочка" VK

Развитием российского мессенджера Max займётся "дочка" VK – компания "Коммуникационная платформа".

На базе мессенджера также появится многофункциональный сервис обмена информацией. Платформа обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса, сообщает Правительство России.

Пока что в Max нет возможности создания каналов, как в Telegram. При этом государство уже анонсировало возможность создания мультисервиса на базе Max – по аналогии с китайским WeChat: с интегрированными платежными системами и Госуслугами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июля 2025 г. отметил, что в Кремле будут пользоваться российским мессенджером Max, но только когда он заработает "полноформатно".