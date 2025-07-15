Парламентская оппозиция перешла на мемы ради молодёжи

Оппозиционные партии Госдумы взялись за создание мемов. Так они хотят привлечь к себе молодых людей.

Молодёжь всегда меньше интересуются политикой. Интерес к ней формируется у человека ближе к 40 годам, когда появляется самостоятельность и необходимо начинать самому ориентироваться в жизни, говорит социолог Денис Волков. Из-за этого надо придумывать какие-то дополнительные способы вовлечения в политику молодого электората, который, как отмечает социолог, сегодня есть у всех партий, но чаще молодые люди голосуют за ЛДПР или "Новых людей".

КПРФ также рассматривает молодёжь как "абсолютно свою" аудиторию, на которую коммунисты и работают, сказал "Ведомостям" первый секретарь ЦК ЛКСМ, депутат Госдумы Владимир Исаков. При партии функционирует пионерское и комсомольское движение: на учёте в комсомоле сегодня порядка 21 тыс. человек, ещё около 20 тыс. сторонников, "они как кандидаты проходят у нас", в пионерии – более 150 тыс. детей, поделился Исаков.