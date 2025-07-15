В Общественной палате предложили сократить учебу в школе – чтобы молодежь раньше заводила детей

В Общественной палате России предложили сократить обучение юных россиян в школе – чтобы они поскорее могли перейти к рождению детей. Глава комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко предлагает сократить обучение в школе до 8 и 10 лет соответственно.

Эксперт видит проблему в том, что продолжительное обучение приводит к увеличению периода социального взросления. "Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 - в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста - в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 - специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", - цитирует Рыбальченко ТАСС.

Общественник считает, что у молодых родителей, несмотря на сложности с обеспечением семьи, будет время и на учебу – они могут учиться заочно или на вечернем отделении.