Два из 15 трехсекционных трамваев приедут в Екатеринбург в этом месяце

На улицах Екатеринбурга уже в этом месяце могут появиться первые два из обещанных 15 трехсекционных трамваев от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Поставка ожидается до конца июля, а после всех подготовительных процедур, новый транспорт наконец встанет на рельсы. По данным городской администрации, за счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить более полумиллиарда рублей: при начальной цене контракта в почти 2,7 млрд рублей выигравший аукцион челябинский поставщик получит 2,1 млрд. Среди особенностей составов – полная низкопольность, современное оборудование (кондиционеры, климат-контроль, табло, USB-разъемы) и вместимость более 150 пассажиров.

Ранее сообщалось, что все 15 трамваев прибудут с июля по сентябрь 2025 года, однако позднее была объявлена другая дата - конец января. Сейчас "Екатеринбург. Главное" сообщает, что оставшиеся 13 единиц транспорта прибудут в уральскую столицу до 31 января 2026 года.