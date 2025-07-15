В России операторов связи могут обязать защищать абонентов от мошенников

В Госдуме предложили обязать операторов связи бесплатно защищать абонентов от мошенников. Делать это предлагается с помощью предоставления бесплатных сервисов.

Специалисты по кибербезопасности настаивают, что без чётких требований к операторам и механизмов контроля эффективность таких мер будет ограниченна, пишет "Ъ".

Телефонные мошенники совершенствуют схемы обмана россиян. В июне преступники с помощью нейросети подделали видеозвонок и обманули 61-летнего жителя Перми. Мошенники связались со своей жертвой через мессенджер. В звонившем мужчина узнал генерального директора одного из крупных предприятий города, в котором раньше работал. В итоге пермяк потерял 3 млн руб.