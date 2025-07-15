На Урале будут судить брата с сестрой, обвиняемых в жестоком убийстве собак тети

Прокуратура Байкаловского района (Свердловская область) утвердила обвинение в отношении брата и сестры, которые, по версии следствия, расправились с собаками своей тети, пока та была на вахте. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областного ведомства.

9 апреля текущего года в прокуратуру сообщили об истерзанных трупах трех собак, которые были найдены в контейнере для твердых бытовых отходов. В ходе проверки было установлено, что хозяйка Мартина, Люцифера и Малыша попросила старшего брата, живущего по соседству, приглядеть за питомцами, пока она будет на вахте. Вечером 8 апреля примерно с 18.00 до 19.00 племянник и племянница потерпевшей, не желая тратиться на кормление животных, вооружились металлической кувалдой: пока сестра наступила на цепь Мартина, ограничив его движения, брат нанес собаке удар по голове.

Затем мужчина уже самостоятельно нанес не менее трех ударов кувалдой по голове Люциферу и не менее трех ударов по голове и один по телу пса по кличке Малыш, также причинив им смертельные травмы. Затем тела четвероногих были выброшены в мусорные контейнеры.

Родственники обвиняются по пп. "а", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным с целью причинения боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее гибель, группой лиц по предварительному сговору, в отношении нескольких животных". Уголовное дело уже направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу.