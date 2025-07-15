Число пострадавших от ночной атаки БПЛА на Воронеж выросло до 16

Число пострадавших от атак беспилотников на Воронежскую область выросло до 16 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев. 15 человек были ранены при падении БПЛА в Центральном и Коминтерновском районах областной столице, в их числе подросток (у него повреждено бедро).

По словам Гусева, самые распространенные травмы – осколочные ранения и резаные раны. "Есть и ранения другого характера, и тяжёлые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены лёгкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (ещё один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с лёгкой травмой)", - сообщил губернатор.

Он добавил, что в одном из районов области с осколочным ранением плеча госпитализирована женщина.

"Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", - добавил Гусев.