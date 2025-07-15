Украине придется долго ждать поставок обещанных США Patriot

Обещание президента США Дональда Трампа поставить Украине системы Patriot было дано спустя всего несколько дней после того, как американский лидер назвал эти комплексы "очень редкими и очень дорогими".

Хотя обещание поставить Patriot Украине снижает давление на администрацию внутри страны и со стороны Европы и НАТО, в реальности острая нехватка систем даже в самих США приведет к тому, что в обозримом будущем поставок [Украине] не будет, считает отраслевое издание Military Watch Magazine.

Ранее стало известно, что поставки ракет класса "земля-воздух" для этих систем в США истощены до 25% от объема, который Пентагон считает необходимым. Дефицит, сложившийся из-за поставок Украине, усугубился ударами Ирана по авиабазе США в Катаре, тогда для отражения атаки были пущены десятки ракет. Таким образом, поставки новых комплексов и ракет для них будут нарасхват, и, вероятно, администрация Трампа отдаст предпочтение нуждам собственной армии.

Издание отмечает, что потребность Украины в новых поставках систем ПВО становится отчаянной, поскольку арсенал советских комплексов С-300 истощается, а российские войска добились успехов в уничтожении поставленных Киеву систем Patriot.