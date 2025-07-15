СМИ: В Ярославле могут снести стадион "Шинник" ради строительства офиса банка ПСБ

В центре Ярославля может быть снесен знаменитый стадион "Шинник" на площади Труда. На его месте собираются построить головной офис банка ПСБ (через него финансируются заказы для оборонки), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, решение о строительстве уже принято и отменено не будет. В администрации области заявили, что площадка "Шинника" действительно рассматривается, но только если будет найдено место для строительства нового стадиона.

В ПСБ заявили, что решение пока не принято, но определиться с планами банк собирается до конца текущего года.

В прошлом году президент России Владимир Путин инициировал процесс "релокации" штабов и головных офисов госкомпаний в регионы. В апреле 2025 года головной офис ПСБ был зарегистрирован в Ярославле. А перед этим глава ПСБ и губернатор Ярославской области подписали соглашение, которое предусматривает переезд в регион более 5 тыс. сотрудников банка и членов их семей. В банке заявили, что оптимистично смотрят на перспективу переезда в Ярославль из Москвы.