Учителям надо платить, а не "горячие линии" запускать - депутат Смолин

То, что Минпросвещения РФ запустило "горячую линию" по подбору педагогов для школ, ничего не даст. В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ведомство подчеркивает, что на обработку любого обращения уйдет не более трех рабочих дней. Но как это понимать? Правительство долгое время вообще не признавало остроты проблемы "кадрового голода" в школах, отделываясь заявлениями о небольшом дефиците учителей. У министра просвещения РФ Сергея Кравцова он и сейчас смешной - всего 2%. Это около 30 тысяч учителей, не больше. Но если исходить даже из повышенной нагрузки на учителя в 1,25 ставки, то стране нужны 250 тысяч учителей, отмечает Смолин. Никакая "горячая линия" не поможет.

"По имеющимся у меня данным Общественной палаты, которая проводила специальные слушания, даже в Москве наблюдается следующая тенденция: молодые люди приходят, работают некоторое время, в том числе пользуясь льготами молодых учителей, а затем уходят. Потому что даже в столице, где уровень заработных плат самый высокий по стране, доходы и социальные гарантии учителей не соответствует затратам их физических и душевных сил на выполнение своих обязанностей", - пишет депутат.

Он напоминает прописную истину: хотите набрать кадры - платите людям деньги. Без этого ничего не будет. А все эти "горячие линии", как и разрешение студентам непедагогических специальностей работать в школе, - это ни о чем. Но власти и не думают увеличивать финансирование образования. Более того.

"У меня на руках находится письмо заместителя министра финансов [Павла] Кадочникова, в котором сообщается, что расходы на образование в расчете от консолидированного бюджета страны предполагается снижать. Если на 2024 год они составляли около 3,6% от российского ВВП, то на 2027-й заложено порядка 3,2% от ВВП", - указал Олег Смолин.

Для сравнения, в странах, которых называют развитыми, эти расходы около 4,7% от ВВП. Для России исключение невозможно. Модернизация экономики требует больших вложений в образование, а не уменьшения финансирования, как планируется. России необходимо удвоение расходов на образование. Только тогда в школы пойдут учителя. При нынешних же тенденциях будет происходить дальнейшее нарастание дефицита учителей и падение качества образования, заключил депутат.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко признала положение с зарплатами учителей унизительным.

"Зарплата учителя не просто неконкурентоспособная. На нее невозможно содержать семью. У молодого учителя зарплата 25 тысяч рублей плюс-минус, а у разносчика пиццы в Москве - 130 тысяч", - сказала Матвиенко.