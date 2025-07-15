15 Июля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Учителям надо платить, а не "горячие линии" запускать - депутат Смолин

То, что Минпросвещения РФ запустило "горячую линию" по подбору педагогов для школ, ничего не даст. В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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Ведомство подчеркивает, что на обработку любого обращения уйдет не более трех рабочих дней. Но как это понимать? Правительство долгое время вообще не признавало остроты проблемы "кадрового голода" в школах, отделываясь заявлениями о небольшом дефиците учителей. У министра просвещения РФ Сергея Кравцова он и сейчас смешной - всего 2%. Это около 30 тысяч учителей, не больше. Но если исходить даже из повышенной нагрузки на учителя в 1,25 ставки, то стране нужны 250 тысяч учителей, отмечает Смолин. Никакая "горячая линия" не поможет.

"По имеющимся у меня данным Общественной палаты, которая проводила специальные слушания, даже в Москве наблюдается следующая тенденция: молодые люди приходят, работают некоторое время, в том числе пользуясь льготами молодых учителей, а затем уходят. Потому что даже в столице, где уровень заработных плат самый высокий по стране, доходы и социальные гарантии учителей не соответствует затратам их физических и душевных сил на выполнение своих обязанностей", - пишет депутат.

Он напоминает прописную истину: хотите набрать кадры - платите людям деньги. Без этого ничего не будет. А все эти "горячие линии", как и разрешение студентам непедагогических специальностей работать в школе, - это ни о чем. Но власти и не думают увеличивать финансирование образования. Более того.

"У меня на руках находится письмо заместителя министра финансов [Павла] Кадочникова, в котором сообщается, что расходы на образование в расчете от консолидированного бюджета страны предполагается снижать. Если на 2024 год они составляли около 3,6% от российского ВВП, то на 2027-й заложено порядка 3,2% от ВВП", - указал Олег Смолин.

Для сравнения, в странах, которых называют развитыми, эти расходы около 4,7% от ВВП. Для России исключение невозможно. Модернизация экономики требует больших вложений в образование, а не уменьшения финансирования, как планируется. России необходимо удвоение расходов на образование. Только тогда в школы пойдут учителя. При нынешних же тенденциях будет происходить дальнейшее нарастание дефицита учителей и падение качества образования, заключил депутат.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко признала положение с зарплатами учителей унизительным.

"Зарплата учителя не просто неконкурентоспособная. На нее невозможно содержать семью. У молодого учителя зарплата 25 тысяч рублей плюс-минус, а у разносчика пиццы в Москве - 130 тысяч", - сказала Матвиенко.

Теги: учителя, школа, олег смолин, образование


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