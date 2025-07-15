15 Июля 2025
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Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

В Екатеринбурге отремонтируют римскую аудиторию на стройфаке УрФУ

Единственную в институте строительства и архитектуры УрФУ в Екатеринбурге римскую аудиторию к началу учебного года капитально отремонтируют. Работы выполнит компания "Атомстройкомплекс".

"Студенты не раз сетовали на то, что из-за неудобной мебели сидеть здесь дольше одной пары очень тяжело. А несколько лет назад аудитория стала именной – теперь она носит имя легендарного декана строительного факультета Виталия Константиновича Сисьмекова. Конечно, она должна достойно выглядеть, быть комфортной и современной. Инициативу начать ремонт в аудитории поддержало руководство компании "Атомстройкомплекс" – нашего старейшего отраслевого партнера, за что мы им искренне благодарны", - рассказал директор института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.

Рендер римской аудитории на стройфаке УрФУ(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, выполнить ремонт строители планируют до 1 сентября, чтобы новый учебный год студенты начали в обновленном образовательном пространстве. Рабочие уже демонтировали обветшавшие напольное и потолочное покрытия, готовятся заменить входные группы и выполнить отделку по дизайн-проекту.

В аудитории также обновят мебель и смонтируют короб с большим мультимедийным экраном, чтобы информация была хорошо видна студентам даже на последней парте. Над учебной доской появится слоган, отражающий созидательный дух профессии строителя: "Создаем поводы любить город".

Рендер римской аудитории на стройфаке УрФУ(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сотрудничество ведущего вуза Урала и крупнейшего строительного холдинга региона началось еще в 2000-х годах. "Атом" первым брендировал на стройфаке одну из аудиторий и создал тренд на фирменные аудитории, которому последовали и другие застройщики. Компания регулярно организует для студентов строительного профиля экскурсии на свои производства и объекты, ребята проходят на предприятиях "Атома" ежегодную производственную практику и даже могут официально трудоустроиться в компанию на неполный рабочий день без отрыва от учебы. Практически весь руководящий состав компании "Атомстройкомплекс", а также более 300 ее сотрудников – выпускники Института Строительства и Архитектуры Уральского федерального университета (ранее – строительного факультета Уральского политехнического института).

Теги: аудитория, УрФУ, ремонт


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