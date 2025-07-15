Дефицит курьеров и сборщиков заказов закрыли подростками

Традиционный для лета дефицит курьеров и сборщиков заказов продуктовые ритейлеры и сервисы доставки закрыли с помощью найма подростков. Количество соискателей в возрасте 14-18 лет на такие вакансии достигает 500 тыс.

Подростки могут в июле-августе могут отработать до 100 тыс. смен. В день они могут получить от 3 тыс. до 6,5 тыс. руб. При этом работать несовершеннолетние могут семь часов, пишет "Ъ".

В Москве выросли зарплатные предложения для курьеров. За год они увеличились на 46% - до 135 тыс. руб. Сейчас средняя рыночная зарплата курьеров на 11% выше, чем у специалистов с высшем образованием и на четверть выше, чем у квалифицированных работников без диплома вуза.

В июне глава "Почты России" Михаил Волков заявил, что зарплата курьера в 200-300 тыс. руб. приводит к перекосам на рынке занятости.

"Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация", - сказал Волков.