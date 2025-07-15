Под Магаданом продолжились поиски пропавшего вертолета Ми-8

В Магаданской области возобновились поиски пропавшего накануне вертолета Ми-8 авиакомпании "Взлет". Как и накануне, из аэропорта Охотска в район поиска вылетел поисково-спасательный вертолет Росавиации (Ми-8Т авиакомпании "Дальнереченск Авиа"). На его борту спасатели филиала подведомственного агентству ФКУ "Хабаровская РПСБ".

"Из аэропорта Магадан (Сокол) для проведения воздушной разведки и поиска вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находятся спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области", - сообщили в Росавиации.

Также спасатели взаимодействуют с Морским спасательным подцентром в Южно-Сахалинске, оповещены суда в акватории Охотского моря.

На борту вертолета Ми-8, который вылетел из Охотска в Магадан и вовремя не вышел на связь, находились три члена экипажа и двое техников, они летели в столицу региона на ремонтные работы. По прямой от Охотска до Магадана около 400 км, траектория движения проходит по побережью и частично над морем.