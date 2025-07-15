15 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной

Пять стран ЕС выступили против нового торгового соглашения с Украиной, пишут украинские СМИ. Называются Венгрия, Словакия, Польша, Болгария и Румыния. Их представители заявили о своем недовольстве на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства.
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Новое соглашение готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. До этого был "торговый безвиз", действовавший три года и завершившийся в начале июня. Указанные страны считают, что новое соглашение может дестабилизировать продовольственный рынок ЕС. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен подтвердил, что нескольких стран хотят пересмотра соглашения.

Reuters пишет, что соглашение требует от Украины приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году, чтобы претендовать на вступление в ЕС. А Bloomberg сообщает, что новое соглашение Украины с ЕС будет практически аналогичным тому, которое действовало до 2022 года. Его резко критиковали на Украине, так как объем квот почти по всем товарам очень небольшой, и украинские производители выбирали его за короткие сроки, а товары сверх квоты облагались пошлинами. ЕС согласился лишь немного увеличить квоты на наиболее чувствительные продукты: сахар, птицу, яйца, пшеницу, кукурузу и мед.

В июне Нацбанк Украины заявил, что из-за прекращения действия льготного торгового соглашения с ЕС Украина до конца 2025 года недополучит около 800 млн долларов.

Теги: украина, ес, торговля, соглашение


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