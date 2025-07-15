В центре Воронежа из-за падения беспилотника пострадали несколько человек

В центре Воронежа из-за падения сбитого беспилотника легкие ранения получили несколько человек, им оказали помощь. Также с травмой плеча в одном из районов Воронежской области госпитализирована женщина – она тоже пострадала от беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, минувшей ночью в небе над Воронежем и еще тремя районами области сбили 12 БПЛА.

"Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей", - добавил глава региона.